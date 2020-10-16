مش كل الرجالة والشباب وحوش| أحمد فلوكس عن فتاة المعادي: حقها جيّ بإذن الله

عبَّر الفنان أحمد فلوكس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حزنه الشديد لما حدث مع الراحلة "مريم" فتاة المعادي، حيث نشر صورتها.
وعلق أحمد فلوكس على الصورة: "شي محزن ... بنت صغيره و محترمه تنتهي حياتها بسبب اشخاص لا يقال عنهم غير شياطين وحوش لا يعرفوا دين ولا تربيه ... الله يرحمها و اكيد القضاء المصري و العداله المصريه هاتجيب حقها ... و من الواضح ان اللي حصل للبنت دي عمل ذعر للبنات و خوف ، لكن ماتخفوش مش كل الرجاله والشباب وحوش و انتوا بنات اقويه و بمية راجل تقدروا تاخدوا حقكم كويس و احنا معاكم ".
وأضاف فلوكس قائلا :" مصر فيها خير و شبابها باردوا لسه جدعان و بناتها بميت راجل .. الله يرحمها و حقها قادم باذن الله ... ارجوا الدعاء للبنت دي... احمد فلوكس".
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
وعاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدان لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.
ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية 2021؛ تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.