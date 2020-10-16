مش كل الرجالة والشباب وحوش| أحمد فلوكس عن فتاة المعادي: حقها جيّ بإذن الله

عبَّر الفنان أحمد فلوكس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حزنه الشديد لما حدث مع الراحلة "مريم" فتاة المعادي، حيث نشر صورتها.









وعلق أحمد فلوكس على الصورة: "شي محزن ... بنت صغيره و محترمه تنتهي حياتها بسبب اشخاص لا يقال عنهم غير شياطين وحوش لا يعرفوا دين ولا تربيه ... الله يرحمها و اكيد القضاء المصري و العداله المصريه هاتجيب حقها ... و من الواضح ان اللي حصل للبنت دي عمل ذعر للبنات و خوف ، لكن ماتخفوش مش كل الرجاله والشباب وحوش و انتوا بنات اقويه و بمية راجل تقدروا تاخدوا حقكم كويس و احنا معاكم ".





وأضاف فلوكس قائلا :" مصر فيها خير و شبابها باردوا لسه جدعان و بناتها بميت راجل .. الله يرحمها و حقها قادم باذن الله ... ارجوا الدعاء للبنت دي... احمد فلوكس".



