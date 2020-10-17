نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة

استغاث المواطن محمد شحتة سعيد الطالب بالصف الثاني الاعدادي ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة لأجراء عملية جراحية تساعدة علي الكلام بشكل طبيعي





قال فى رسالته :

اعاني من عدم قدرتي علي الكلام الطبيعي ومحتاج عمليه جراحيه بتكلفه 25000 جنيه،و يعمل والدي فلاح باليوميه وزوجته ربه منزل ولديه 3 بنات بمراحل تعليم مختلفه و2 اولاد هم زهراء 18 سنه بالصف الثالث الثانوي، وآيه 16 سنه بالصف ألاول الثانوي ، ونداء 11سنه بالصف الخامس الابتدائي ويوسف 5 سنوات





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للتواصل مع القارئ : تليفون والدته/رضا محمد. 01091368466 ، تليفون والده/ شحته سعيد 01016110503أقراء ايضا





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