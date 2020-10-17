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بين الناس

نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن محمد شحتة سعيد الطالب بالصف الثاني الاعدادي ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة لأجراء عملية جراحية تساعدة علي الكلام بشكل طبيعي 

قال فى رسالته : 
اعاني  من عدم قدرتي علي  الكلام الطبيعي ومحتاج عمليه جراحيه بتكلفه 25000 جنيه،و يعمل والدي  فلاح  باليوميه وزوجته ربه منزل ولديه 3 بنات بمراحل تعليم مختلفه و2 اولاد هم  زهراء 18 سنه بالصف الثالث الثانوي، وآيه 16 سنه بالصف ألاول الثانوي ، ونداء 11سنه بالصف الخامس الابتدائي ويوسف 5 سنوات

اقرا ايضا : 

للتواصل مع القارئ : تليفون والدته/رضا محمد. 01091368466 ، تليفون والده/ شحته سعيد 01016110503أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
نفسي اتكلم بشكل طبيعي ... مواطن يستغيث بوزارة الصحة
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