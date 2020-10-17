تحديات الحركة الثقافية في المجتمع الإسلامي بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "تحديات الحركة الثقافية فى المجتمع الاسلامي" وتحدث الشيخ محمد إبراهيم عن مفهوم الثقافة بوجه عام والثقافة الإسلامية بوجه خاص وأنماط الثقافة، وبما يتحدد من تفكير أو تعبير وأن الثقافة تعرضت لمحاولات الهدم والتخريب من قبل المبغضين فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وقتنا الحالى وفترات الإحتلال ومحاولات تشويه الثقافة الإسلامية من حروب متعددة وحتي تم الوصول لوقتنا الحالى، وهناك جهات ومؤسسات ذات طابع منظم تعمل على ذلك من خلال الهجوم على القرآن والسنة والهجوم على التراث الإسلامي والهجوم على اللغة.





أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "الوقاية من أشعة الشمس الضارة" وأوضحت د. إيمان فؤاد الأمراض التي تصيب الجلد من أشعة الشمس والوقت المناسب للتعرض للشمس وطرق الوقاية من أشعة الشمس الضارة، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "المولد النبوى الشريف" وتحدث فضيلة الشيخ حسن عبدالصبور إبراهيم عن أخلاق الرسول ومولده وكيفية الإحتفال بمولده عليه السلام وعدم الإساءة للدين والتحلى بأخلاق الرسول حتى مع الديانات الأخرى.





أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية كتابة نص مسرحي" وأوضح كريم الشاوري كيفية وضع مخطط ونص مبدائى للمسرحية وذلك يبدأ بعملية العصف الذهنى لأفكار القصة والحبكة والبناء الخاص بالمسرحية، بجانب ذلك نظم القصر محاضرة بعنوان "الأدب المصري الحديث" وتحدث د. النوبي عبد الراضي عن الشعراء المصريون وتاريخهما في الأدب العربي، وتعتبر مصر بوابة الثقافة الإسلامية في العصر الحديث، بالإضافة إلى إقامة القصر عرض مسرح عرائس للأطفال عن إنتصارات أكتوبر لكريم الشاوري وسومة غريب وألقوا أغنية "مع بندق وبندقة، بسم الله"، بينما أقام القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقى وألقى قصيدة "أولى خطاوى البعد"، بالإضافة إلى إقامة عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الفنان قرشى العزب وألقى العديد من أغانى الفلكلور الشعبى.



