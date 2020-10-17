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تعليم

وزير التعليم يعلن عن تخصيص رقم واتس اب لتلقي شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شكلت "كول سنتر" لتلقي الشكاوى الخاصة بـالعام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم: يمكن لمن يريد تقديم أي شكوى او طلب او استفسار لوزارة التربية والتعليم  الاتصال عبر الواتس اب على رقم 01148970610 من 9 صباحا حتى 5 مساء.



وأضاف قائلا : أتمنى من الطلاب وأولياء الأمور أن يرسلوا اي استفسارات او شكاوى على هذا الرقم الذي يعمل عليه جيش من الموظفين في وزارة التربية والتعليم في تخصصات مختلفة.

جدير بالذكر أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
، و تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.


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