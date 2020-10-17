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منوعات

فبركة السوشيال ميديا.. حقيقة فيديو لعروسين تخطى الـ7 ملايين مشاهدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
عروس
عروس
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.عزة عاطف
أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرًا ضجة مواقع التواصل الاجتماعي لعروس تقتحم مقر عمل خطيبها وتجبره على الزواج منها بعد ارتدائها خاتمه لأكثر من عامين، وقد تخطى الفيديو الـ7 ملايين مشاهدة وتفاعل معها العالم، متسائلين عما حدث لاحقًا وهل تزوجته بالفعل؟.

الحقيقة الصادمة حول المقطع قد تحبط آمال كل من تعاطف مع العروس أو انتظر تفاصيل ما حدث معهما لاحقًا، فليس كل ما هو متداول على السوشيال ميديا هذه الأيام قابل للتصديق.

كانت العروس البرازيلية قد اقتحمت متجرًا لبيع الملابس في لاس فيجاس للبحث عن خطيبها الذي يعمل موظفًا في المتجر، لطلب الزواج منه على الفور وإلا ستنفصل عنه، واصطحبت برفقتها صديقة وقس لإتمام الزواج.

وبمجرد أن وجدته صرخت في وجهه: " لقد ارتدين هذا الخاتم في إصبعي قبل عامين وحان الوقت للزواج أو الانفصال"، في ظل احتشاد المتسوقين لمتابعة الموقف العجيب وحث العريس على الموافقة وإتمام الزواج.

لكن بعد البحث والتحري تبين فبركة الثنائي للقصة بأكملها، فالعريس لا يعمل كموظف في متجر "تارجت" وفقًا لتصريحات المتحدث باسم المتجر لموقع buzzfeed.

أما العروس فتدعى آنا وتمتلك صفحة للمقاطع الكوميدية والمقالب على موقع فيسبوك، وقد اعتادت صنع مثل هذه الفيديوهات المضحكة ونشرها لمتابعيها، وقد خدمتها الظروف بشكل جيد عند تنفيذ "مقلب" اقتحامها المتجر، في ظل الحشود المحيطة التي التقطت المشهد وتداولته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

وبعد تخطي المقطع الـ7 ملايين مشاهدة، أصبحت آنا الآن من المشاهير في ضربة حظ، وخيبت آمال معظم مستخدمي مواقع التواصل في العالم الذين شجعوا زواجهما.
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