الجونة السينمائي يرد على منتقدى تكريم جيرارد ديبارديو بطريقته الخاصة

تجاهلت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الأصوات المنادية بسحب تكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو خلال فعاليات الدورة الرابعة التي تقام بعد أيام على ساحل البحر الأحمر.
ورد المهرجان بطريقته الخاصة عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيس بوك، بنشر صورة للفنان الفرنسي الكبير مصحوبة بتعليق: سوف يحصل الممثل الفرنسي المشهور جيرارد ديبارديو على جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي الدوليه احتفالًا بمسيرته المهنية الطويلة في السينما. ترقبوا المزيد من التفاصيل والأخبار حول الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، من 23 إلى 31 أكتوبر 2020.
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وشهدت الساعات الماضية توقيع عدد من السينمائيين والكتاب والفنانين على بيانا موجها إلى إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي يطالبون فيه بالتراجع عن تكريم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو لما وصفوه بدعم لدولة إسرائيل، إلى جانب اتهامه في قضية اغتصاب أمام المحاكم الفرنسية بحسب البيان.