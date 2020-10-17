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رياضة

ربيع ياسين: الأهلي عانى من التحكيم الإفريقي على مدار تاريخه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليًا ونجم النادي الأهلي سابقًا، إنه يتمتى العدالة التحكيمية في مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: " الأهلي عانى من التحكيم الإفريقي على مدار تاريخه وأتمنى تحقيق عنصر العدالة".

وفي سياق أخر، شدد ربيع ياسين أن محمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية وجونيور أجايي هم أفضل العناصر في تشكيل النادي الأهلي بسبب خبراتهم وقدرتهم في تحقيق الفوارق للفريق الأحمر.

وأتم: "ومن توقعاتي أن أفشة ووليد سليمان سيكونان أفضل البدائل لدى موسيماني على دكة البدلاء".

وعن رأيه فى تشكيل الاهلي لمباراة الوداد قال ربيع ياسين :"أرى أن الأهلي يبدأ بثلاثة ديفيندرات في التشكيل الأساسي وأن يبدأ بادجي في خط الهجوم".

وأوضح ربيع ياسين أن التشكيل الأفضل: "1-محمد الشناوي، 2-محمد هاني، 3-ياسر إبراهيم، 4-علي معلول،5-أيمن اشرف، 6-حمدي فتحي، 7-عمرو السولية، 8-آليو ديانج، 9-حسين الشحات، 10-جونيور أجايي، 11-بادجي".

وأتم: "اخترت محمد هاني بدلا من أحمد فتحي بسبب أن تلك المباراة تحتاج إلى عنصر الشباب أكثر من الخبرات".

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