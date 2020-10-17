إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرًا عاجلًا يفيد بإصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا.





وكانت وزارة الخارجية النمساوية أمس الأول، الخميس، أطلقت تحذيرا من سفر إلى بلغاريا؛ بسبب إصابات فيروس "كورونا" المستجد؛ على أن يطبق اعتبارًا من اليوم.





وقالت مصادر في الخارجية النمساوية، إن تزايد الإصابات والتطورات الوبائية السريعة فى بلغاريا والنمسا تطلبت عودة قيود السفر بين البلدين.





وفى سياق متصل، اجتمعت هيئة متابعة وباء كورونا فى النمسا مجددًا، وناقشت التغييرات المحتملة على نظام إشارات المرور الذى يحدد مخاطر العدوى بوباء كورونا.





وأشار بيان للهيئة، إلى أن أربعة مناطق فى ولايتى النمسا العليا وانسبروك سوف تتحول إلى اللون الأحمر وهو أعلى مستويات مخاطر العدوى بينما سوف يبقى تصنيف العاصمة فيينا باللون البرتقالي.



