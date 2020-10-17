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تعليم

بالصور.. المعلمون يلتزمون بارتداء الكمامات في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:34 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي
حرص معلمو مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على الالتزام بارتداء الكمامات في أول أيام العام الدراسي الجديد وذلك أثناء وقوفهم في طابور الصباح.

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كان ذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارتا التربية والتعليم والصحة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس أثناء العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه يتم توفير كمامات للمعلمين والإداريين فقط في جميع مدارس الجمهورية البالغ عددها 60 ألف مدرسة، إضافةً إلى توفير 3 كواشف حرارية في كل مدرسة، في إطار خطة حماية المدارس من كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر مقطع فيديو جديدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١


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يستعرض هذا الفيديو كيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وكذلك يشرح وزير التربية والتعليم خلال هذا الفيديو، طريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.

وخلال هذا الفيديو .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، ان العام الدراسي الجديد استثنائي بسب جائحة كورونا ، و لذا حاولنا ان نتخذ كافة الاجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتاذة بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، أنه بالنسبة لكيفية نزول الطلاب للفصول ، فقد تم اعداد جدول تبادلي يحقق التباعد اللازم بين الطلاب .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن عملية تقليل ايام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل ازمة فيروس كورونا وليس له علاقة بالتطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل مدير مدرسة من حقه ان يحضر الطلاب اكبر عدد ممكن من الايام ، وفقا للكثافة الموجودة في مدرسته .
وقال وزير التربية والتعليم : كل مدرسة من الـ 60 ألف مدرسة اعدت جدول يمكن الحصول عليه من المدرسة ، وهو جدول للحضور في هذه المدرسة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات للطلاب لحمايته من فيروس كورونا ، ابرزها غسل اليدين بإستمرار ، وتجنب وضع اليدين عن الوجه ، وتغطية الوجه عند السعال او العطس ،والتواصل مع المعلم عند الشعور بأي أعراض 

وقال وزير التربية والتعليم ان هناك نصائح لاولياء الامور لحماية الطلاب من فيروس كورونا ، وهي تشجيع الطلاب على الرياضة والنظافة ، واختيار الاكل الصحي ، وتجنب ارسالهم للمدرسة اذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم او اي اعراض اشتباه.

واضاف وزير التربية والتعليم أن هناك نصائح اخرى لمديري المدارس والمعلمين والاداريين ، تتمثل في : تهوية الفصول جيدا ، وتعقيم ادوات الطلاب ، وتنظيف المدرسة يوميا ، والحفاظ على المسافات الامنة ، وقياس درجات الحرارة خاصة بعد ان تم توزيع 3 كواشف حرارية لكل مدرسة من الـ60 ألف مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيكون هناك غرف عزل في كل المدارس ، وسيتم تذكرة الطلاب دائما بالاجراءات الاحترازية عن طريق الملصقات الموجودة في المدارس وعن طريق الحديث المباشر والحصص الارشادية.

وقال وزير التربية والتعليم ، لقد تم وضع ضوابط محددة لغلق المنشآت التعليمية التي تظهر فيها حالات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة ، سواء غلق فصل او أكثر او مدرسة بالكامل او محافظة بالكامل .

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت خطة لاستكمال العام الدراسي للطلاب اثناء وجودهم في المدارس تحسبا لأي ظروف ططارئة بشأن فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى أن تلاميذ الصفوف من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي سيكون التواصل فيها مع المعلم هو السبيل الاوحد لاستمرار العملية التعليمية لانه لا يمكن الاعتماد الا على التواصل المباشر في هذه المرحلة العمرية ولهذا سيحضر هؤلاء الطلاب عدد اكبر من الايام في المدارس دونا عن باقي زملائهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المصدر الرئيسي للتعلم من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، سيكون عبر قنوات تعليمية اولها سيتم تفعليها يوم الاحد 18 اكتوبر. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية ، فجميع طلاب هذه المرحلة سيكون معهم تابلت في العام الدراسي الجديد ، لافتًا إلى أن اجهزة تابلت اولى ثانوي جاهزة في جميع المديريات التعليمية لتسليمها للطلاب فورا ماعدا محافظات جنوب وشمال سيناء واسوان فهذه المحافظات سيصلها التابلت قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بالصور.. المعلمون يلتزمون بارتداء الكمامات في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا
بالصور.. المعلمون يلتزمون بارتداء الكمامات في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا
بالصور.. المعلمون يلتزمون بارتداء الكمامات في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا
بالصور.. المعلمون يلتزمون بارتداء الكمامات في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا
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