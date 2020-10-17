AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 135 مليون جنيه.. الحكومة توافق على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى قويسنا بالمنوفية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروعات الصرف الصحى "محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد" لقرى (ميت القصرى، منشأة عبدالمنعم رياض، كفر طه شبرا، كفر المنشى القبلى، كفر ميت سراج) بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تقديرية (135) مليون جنيه لإحدى الشركات الحكومية المتخصصة للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية لتجهيز العمل فى مشروعات الصرف الصحى.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية بتوفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى ومد خطوط الصرف لجميع المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشار المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أنه بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى لعدد من قرى مركز قويسنا، ستقوم الشركة المنفذة للمشروع وتحت إشراف الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد الدراسات الميدانية والرسومات الهندسية التنفيذية للقرى المذكورة واعتمادها من الإدارة المركزية للتصميمات بالهيئة وسيتم البدء في التنفيذ فور استلام مواقع محطات الرفع بعد نهو جميع الموافقات من (الصحة والبيئة والزراعة وقرار التخصيص على محطات الرفع والبدء في التنفيذ).
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة ببركة السبع

محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف بالشهدا بتكلفة 249 مليونا

محافـظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحى أبخاص بتكلفة 36 مليون جنيه

محافظ الاقصر: دخول محطة صرف صحى الزينية للخدمة بشكل جزئى منتصف ديسمبر

بتكلفة 128 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروعي صرف صحي

بتكلفة 620 مليون جنيه..محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي ديروط بالظهير الصحراوي

ترشيحاتنا

حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

أمام أعين صغيرها.. لحظات مؤلمة لاختناق أنثى أسد البحر بخيط صنارة والسبب النفايات| صور

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

علي ماهر: كنت بلاعب مليار جنيه في لقاء بيراميدز.. ولا أمانع تدريب الزمالك

أخبار التوك شو.. السيسي يحاور مهندسا خلال تفقده أحد المشروعات.. المقاول الهارب يتطاول على الشهيد منسي.. ورانيا يوسف: بلبس على راحتي

مقتل 12 مدنيا وإصابة 40 آخرين في قصف أرميني على أذربيجان

AdvertisementS

قرار ملكي.. نبأ سار لجميع الوافدين إلى السعودية

مخدرات وحفلات سرية.. القبض على نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار

حبسها سنة ونصف في الحمام.. لحظة نجاة امرأة حولها زوجها إلى هيكل عظمي| فيديو

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

القوى العاملة تعلن توفير 2442 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

وفقا للرخصة الجديدة.. تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات العامة

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

توجه إلى الطبيب فورا.. هذه العلامات قد تكون دليلا على إصابتك بكورونا.. تفاصيل

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور