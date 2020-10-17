بتكلفة 135 مليون جنيه.. الحكومة توافق على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى قويسنا بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروعات الصرف الصحى "محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد" لقرى (ميت القصرى، منشأة عبدالمنعم رياض، كفر طه شبرا، كفر المنشى القبلى، كفر ميت سراج) بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تقديرية (135) مليون جنيه لإحدى الشركات الحكومية المتخصصة للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية لتجهيز العمل فى مشروعات الصرف الصحى.
يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية بتوفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى ومد خطوط الصرف لجميع المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات.
وأشار المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إلى أنه بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى لعدد من قرى مركز قويسنا، ستقوم الشركة المنفذة للمشروع وتحت إشراف الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد الدراسات الميدانية والرسومات الهندسية التنفيذية للقرى المذكورة واعتمادها من الإدارة المركزية للتصميمات بالهيئة وسيتم البدء في التنفيذ فور استلام مواقع محطات الرفع بعد نهو جميع الموافقات من (الصحة والبيئة والزراعة وقرار التخصيص على محطات الرفع والبدء في التنفيذ).