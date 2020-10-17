بتكلفة 135 مليون جنيه.. الحكومة توافق على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى قويسنا بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروعات الصرف الصحى "محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد" لقرى (ميت القصرى، منشأة عبدالمنعم رياض، كفر طه شبرا، كفر المنشى القبلى، كفر ميت سراج) بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تقديرية (135) مليون جنيه لإحدى الشركات الحكومية المتخصصة للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية لتجهيز العمل فى مشروعات الصرف الصحى.





يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية بتوفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى ومد خطوط الصرف لجميع المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات.



