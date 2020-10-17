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فن

لما كانت الدنيا حلوة.. ابنة رجاء الجداوى تسترجع ذكريات والدها ووالدتها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلقت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي على الصورة قائلة: "لما كانت الدنيا حلوة اوي الله يرحمكم".


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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

شهد برومو فيلم "توأم روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.


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