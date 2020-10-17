لما كانت الدنيا حلوة.. ابنة رجاء الجداوى تسترجع ذكريات والدها ووالدتها

نشرت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي ، صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".













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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.





شهد برومو فيلم "توأم روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.



وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.







