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فن

ابنة رجاء الجداوي تشارك متابعيها بصورة لوالدتها.. الله يرحمك يا أنا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:29 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد بدران


نشرت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي ، صورة للفنانة الراحلة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  " انستجرام " . 


وعلقت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي علي الصورة قائلة "الله يرحمك يا أنا"


يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية  وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.


شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.


 وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.



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الله يرحمك يا آنا

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