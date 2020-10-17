AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 12 طن أسماك مستوردة ودواجن فاسدة قبل ترويجها بالقاهرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط ٩ طن أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

كما تم ضبط ( ٣ طن دواجن ، مقطعات دواجن ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، كائن بمدينة السلام ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أطنان لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالساحل

ضبط ٣ أطنان دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك بباب الشعرية

إحباط ترويج ٢ طن لحوم مستوردة قبل طرحها بمصر الجديدة

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

ضبط ٣ أطنان دواجن ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة قبل طرحها بالأسواق في القاهرة

ترشيحاتنا

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 17 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

المفتي عن قتل مدرس فرنسي عرض صورًا مسيئة للنبي:جريمة يرفضها الإسلام

حبسها سنة ونصف في الحمام.. لحظة نجاة امرأة حولها زوجها إلى هيكل عظمي| فيديو

فيديو لسعودي يبيع كليته عبر مواقع التواصل الاجتماعي يثير استياء السلطات

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور