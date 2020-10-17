ضبط 12 طن أسماك مستوردة ودواجن فاسدة قبل ترويجها بالقاهرة





كما تم ضبط ( ٣ طن دواجن ، مقطعات دواجن ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، كائن بمدينة السلام ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



