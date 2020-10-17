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حوادث

ضبط لصين أثناء سرقة أسلاك نحاسية من غرفة كهرباء بالشرابية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين حال قيامهما بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من إحدى غرف الكهرباء بالشرابية.

 فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية من ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبحوزتهما (جوال بداخله 2 قطعة نحاسية مجهولة المصدر- 4 مفاتيح معدنية)، وذلك حال شروعهما فى سرقة أجزاء نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بدائرة القسم باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، أقرا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بذات الأسلوب.

باستدعاء أحد الفنيين بشركة كهرباء شمال القاهرة تعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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