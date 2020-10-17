سفير الصين: عمرو دياب فناني المفضل.. و«وحشتيني» نغمة موبايلي.. والهضبة يرد: مسئولية كبيرة

حوار طريف دار بين سفير الصين بالسعودية والنجم عمرو دياب وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة وذلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





بدأت القصة عندما نشر تركي آل الشيخ مقطعا من أغنية للمطرب الراحل فرانك سيناترا، فعلق عمرو دياب قائلاً "ياذوقك العالي".





هنا دخل السفير الصيني بالرياض في القصة وغرد قائلا : وجدت تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين.. افتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتا ممتعا متأملا جمال الفن السعودي.





وأضاف : وفناني المفضل عمرو دياب أحب أغانيه كثيرا، حتى ان أغنيته وحشتيني أصبحت نغمة جوالي.





تغريدة سفير الصين دفعت آل الشيخ للتعليق هو الآخر موجها الشكر للسفير الصيني ولكنه لم يغفل مداعبة عمرو دياب.





وكتب آل الشيخ : شكرا معالي السفير من ذوق معاليكم، وأهلا بيك في بلدك الثاني، بس انا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنة بيصغر في السن.





من جانبه رد الهضبة بتغريدة ثالثة حيث قال : أسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لأغانيا وهو ده دور موسم الرياض للوصول للعالمية.





وتابع : شكرا أبو ناصر وبتحط مسئولية كبيرة علي عاتقي إن كل سنة أصغر عن اللي قبلها.





يذكر أن عمرو دياب قد طرح برومو أغنيته الجديدة "أهيه أهيه" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحى، وتوزيع عادل حقي.