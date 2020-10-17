لاعبو سموحة: أحمد سامي رفع سقف طموحاتنا.. وكنا نحلم بالمركز الرابع في الدوري

سيطرت حالة من الحزن الشديد على لاعبى نادى سموحة، بعد ضياع أحلامهم فى الحصول على المركز الرابع ببطولة الدورى العام؛ عقب التعادل السلبى أمام المقاصة فى مباراة الجولة الـ33 من المسابقة.





وأكد اللاعبون، أنه منذ تولى الكابتن أحمد سامى، منصب المدير الفنى للفريق، واختلف سقف الطموحات تمامًا بعدما نجح فى استنفار طاقتهم، وأعاد إليهم الرغبة فى المنافسة على تحقيق مركز متقدم فى جدول المسابقة؛ خصوصا فى ظل التكتيك الجديد الذى عمل عليه المدير الفنى، ونجح فى تحقيق الفوز فى مباريات متتالية رغم صعوبتها.





وأوضح صلاح محسن، مهاجم الفريق، أن أحمد سامى مدرب كبير، ومتمكن من أدواته وقادر على صناعة الفارق فى أى مكان يتواجد فيه؛ فى ظل امتلاكه فكرًا تدريبًا عاليًا لا يقل فى قدراته عن المدربين الأجانب ولولا غياب التوفيق عن الفريق فى المباراة الأخيرة لكان سموحه خطف المركز الرابع من أنياب المقاولون العرب.





بينما أكد ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق المتألق للغاية، أن وجود أحمد سامى أزال الكثير من الضغوط التى تعرض لها أثناء عدم وجوده فضلا على إنهاء العديد من المشاكل داخل الفريق والتى كانت سببًا فى سوء النتائج فى بداية الموسم.





وأشار إلى أنه كان يتمنى وجوده منذ بداية الموسم كمدير فنى للفريق؛ من أجل المنافسة على البطولة أو الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى بجدول المسابقة.





أما حسام حسن مهاجم سموحة، وهداف الفريق، فقال أنا أكثر لاعب فرحة منذ قدوم الكابتن أحمد سامى كمدير فنى للفريق لأنه أول من صعدنى للفريق الأول عندما كنت لاعبًا بصفوف طلائع الجيش وهو من وقف بجوارى ووضع أقدامى على طريق النجومية، وأتمنى ان يستمر لفترة طويلة مع الفريق من أجل تحقيق البطولات فى الفترة القادمة.





فى الوقت ذاته يحصل أحمد سامى على دعم كبير ومساندة غير مسبوقة من المهندس فرج عامر رئيس النادى منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا لحمادة صدقى.