الماريونت فن البهجة.. تعرف على كيفية التحريك والصنع

عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقرير عن فن البهجة "الماريونت"، وقالت نورا مصممة عرايس، إنها في اول مشوارها كانت تعمل في الماريونت فقط ولكن بعد ذلك اتجهت لعمل العرايس المختلفة، وتعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات.





واوضحت ان الماريونت هو عروسة ولكن يتم عمل كل جزء فيها منفصل عن الاخر، فيتم نحت كل جزء فيها ثم تركيبهم، معقبة: "ان مش اي حد يقدر يحرك عروسة الماريونت"، وان مصمم العروسة هو اكثر شخص لديه القدرة على تحريك العروسة بشكل متقن.





واضافت ان تحريك العروسة ليس بشكل عشوائي وانما على حسب شخصية كل عروسة، فتحريك عروسة رجل كبير او طفل او راقصة مختلف تماما، منوهة ان يمكن عمل العرايس بخامات مختلفة فمن الممكن استخدام الطين و الورق والخشب وغيرها.





تعرض مسرحية " الليلة الكبيرة " يوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة " أولادنا " في تمام السادسة و النصف مساء على مسرح قصر ثقافة الأسمرات بالمقطم بالمجان .





"الليلة الكبيرة " بطولة نجوم مسرح العرائس وتأليف صلاح جاهين ،وموسيقى سيد مكاوى، وديكور مصطفى كامل ،وعرائس ناجى شاكر،و من إخراج صلاح السقا وهو أشهر أوبريت شعبى مصرى بعرائس الماريونيت تقدم على مسرح العرائس فى مصر بيوصف المولد الشعبي.





يذكر أن مخرج " الليلة الكبيرة " هو الفنان صلاح السقا هو والد النجم احمد السقا وقدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت في تاريخ صناعة الفن بمصر منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، "خرج ولم يعد" وفى الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو الليلة الكبيرة كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، وظلت هذه المسرحية بارزة في التاريخ الفنى العربي حتى الآن.



