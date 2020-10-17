زينب سليمان: دشنت مبادرة لتشجيع الأطفال على الاطلاع والقراءة

قالت زينب سليمان ، صاحبة مبادرة لتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع ، إنها بدأت مباردتها من البيت حيث قامت بتشجيع أختها الصغرى علة القرأه ، موضحة أنها تحاول أن تدمج الظواهر الطبيعية بالقراءة والرسم .





وأضافت زينب سليمان، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الأطفال المشاركين معه في المبادرة ممتازون ، ويشاركون معها في كافة المسابقات الخاصة بالقراءة .





وأشارت إلى أن تزويد الطفل بمعلومة خارج منهجه الدراسي ، يساعده على الفضول في الحصول على معلومات من خلال الأطلاع .





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأليف مناهج جديدة للنظام الجديد تتناسب مع المهارات الحياتية التي تهتم الدولة حاليا ببنائها في الإنسان المصري.





وقالت وزارة التربية والتعليم،إنه من أهم مصادر التعلم لطلاب نظام التعليم الجديد في مصر حاليا ، كتاب ”إكتشف“ ؛ الكتاب متعدد التخصصات.





وكان قد تم تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق على الصف الثاني الابتدائي من العام الدراسي 2019/2020.



