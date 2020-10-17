قرص النحل.. طريقة سحرية للتخلص من السكرى





ويعود الاستخدام الطبي لسم النحل إلى مصر القديمة ، وقد ورد ذكره في تاريخ أوروبا وآسيا يستخدم أبقراط سم النحل لعلاج آلام المفاصل والتهاب المفاصل وفي الأزمنة الحديثة تجدد الاهتمام بتأثيرات سم النحل في عام 1888 مع نشر دراسة إكلينيكية أجريت في أوروبا حول تأثيره على الروماتيزم منذ ذلك الحين ، انحسر الاهتمام بسم النحل.





فوائد قرص النحل لمرضى السكر





لعلاج مرض السكري يتم استخدام العديد من الأدوية المضادة لمرض السكر ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية لا تخلو من الآثار الجانبية وتشكل عبئًا اقتصاديًا على المريض.





ولجأ العلماء إلى العلاجات الطبيعية بما في ذلك العسل ومنتجات النحل مثل سم النحل BV عبارة عن مزيج معقد من البروتينات والببتيدات والمكونات الجزيئية المنخفضة التي يفرزها العامل وملكة النحل المكون النشط الرئيسي للـ BV (أبيتوكسين) هو ميليتين ، الذي يتميز بسمية منخفضة نسبيًا.





بشكل رئيسي ميليتين على نطاق واسع في علاج التهاب المفاصل ، والكتف المتجمدة ، وأمراض الجهاز العصبي المركزي والمحيطي (CNS ، PNS) ، وأمراض الجلد ، وأمراض القلب والجهاز الدموي ، والسرطان ، والقرحة ، والتهاب القولون ، و التهاب الأعصاب.

فوائد قرص النحل عديدة فعلى الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم ، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية واليكم فوائد قرص النحل.