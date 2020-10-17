بعد تعيينه فى الشيوخ.. خالد قنديل: مسئولية تجاه الوطن

قال الدكتور خالد قنديل ، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الحياة التي نعيشها تكاد تكون في حد ذاتِها مسئولية وأمانة على كاهل الإنسان، وعليه أن يكون قدر هذه الأمانة التي تحملها والتي تتجلى في خطوات ومستجدات تُضافُ لمسيرته، ومن هنا فإن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعييني في مجلس الشيوخ، يمثل أحد هذه التكليفات المهمة التي تنم عن ثقة ممنوحة وعليَّ أن أتحرى الجهد لأكون على قدرِ هذه الثقة، في هذا التكليف تجاه الوطن، وتحقيق أهدافه المرجوة وأهداف الأمة خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف قنديل أن تظلعاتنا نحو دعم الدولة بكل السبل لا تتوقف ولن تتوقف، طالما كان هناك مخلصون في مواقعهم، يساندون بلادهم فيما تضطلع به من ملفات وتحديات تسعى من خلالها إلى وجود وطن في أبهى صوره قويًا ومواطنًا عزيزًا كريما، عبر هذا التعاون المثمر بين جميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقر.





وأكد قنديل أن مصر تعيش حالة منتعشة من النضج السياسي العام، ولابد أن تكون هذه الحالة منتجة دائمًا من خلال الحوار البناء والفارق، وصولًا لنتيجة مثلى في جميع القضايا المطروحة، ولعل الفرصة سانحة وكبيرة جدًا، حيث تتجاور غرفتان برلمانيتان النواب والشيوخ، تمثلان عاملًا مساعدًا وقويًا في اتخاذ القرار وإبداء الرأي السديد في كل شأن من الشئون الحياتية التي تهم الوطن والمواطن على المستويين الداخلي والخارجي، مما يسهم بشكل كبير في الوصول إلى النموذج المثالي والأفضل للجميع من النتائج المرجوة، في دلالة كبرى على أن الوطن سيظل مواكبًا للتطور الإنساني ومستمرًا في بناءِ أركانه وأجياله، عبر الجهود الممكنة والآراء السديدة، فمهام مجلس الشيوخ لن تكون تحصيل حاصل أو مجرد مهام سطحية، بقدر ما ستكون عاملًا أساسيًا للتفعيل الإيجابي لقيم الحوار، وبنكا للأفكار البناءة والحاسمة في ظل ظرف تاريخي خاص، وتحديات على جميع المستويات.





جدير بالذكر أن د. خالد قنديل من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية في مصر و الشرق الأوسط، وله الكثير من الاسهامات والابحاث الدوائية، التى تهدف لوضع الدواء المصرى وصادراته في مصاف الاودية العالمية من حيث الجودة والكفاءة، حيث أن قنديل حاصل ماجستير ميكروبيولوجى - جامعة الاسكندريه عام 1993، ودبلومه فى علم الامراض السريرية - جامعة القاهره عام 1989، ولم يتوقف نشاطة الثقافي والسياسي والمجتمعي حيث حصل على دبلومه فى تفعيل دور المنظمات الغير حكوميه والجمعيات الاهليه من كلية ساسية والاقتصاد -جامعة القاهره عام 2002، وهو الان يشغل منصب نائب رئيس حزب الوفد ، ورئيس اللجنة الإقتصادية للحزب.