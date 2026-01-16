وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان، مشيرًا إلى حرص وزارتي الإنتاج الحربي والإسكان على التنسيق المستمر للإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف المحافظات، والتي تم الانتهاء من نسبة كبيرة منها، مع الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة، بما يحقق عائدًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وأوضح "صلاح الدين" أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل تجربة تنموية مصرية رائدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن المصري، مؤكدًا أن المشروعات المنفذة في إطار المبادرة تُعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب المتابعة الدورية والمباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مؤخرًا مع ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وبحث سبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات في الأطر الزمنية المحددة.

إنجاز صناعي جديد.. الطلمبات الغاطسة المصرية

وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضًا استعراض الطلمبة الغاطسة التي يتم إنتاجها لأول مرة محليًا داخل عدد من شركات الإنتاج الحربي بقدرات مختلفة (30 و37 و45 كيلووات)، والتي تمثل إنجازًا صناعيًا مهمًا باعتبارها عنصرًا أساسيًا في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبي الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطلمبات، خاصة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إنتاج وتوريد عدد منها لجهات بالدولة، من بينها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات، منها محافظة مطروح.