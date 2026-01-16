قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة
وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»
الإسراء والمعراج.. ما سبب حدوث هذه الرحلة للنبي؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان، مشيرًا إلى حرص وزارتي الإنتاج الحربي والإسكان على التنسيق المستمر للإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف المحافظات، والتي تم الانتهاء من نسبة كبيرة منها، مع الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة، بما يحقق عائدًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وأوضح "صلاح الدين" أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل تجربة تنموية مصرية رائدة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن المصري، مؤكدًا أن المشروعات المنفذة في إطار المبادرة تُعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب المتابعة الدورية والمباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مؤخرًا مع ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وبحث سبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات في الأطر الزمنية المحددة.

إنجاز صناعي جديد.. الطلمبات الغاطسة المصرية

وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضًا استعراض الطلمبة الغاطسة التي يتم إنتاجها لأول مرة محليًا داخل عدد من شركات الإنتاج الحربي بقدرات مختلفة (30 و37 و45 كيلووات)، والتي تمثل إنجازًا صناعيًا مهمًا باعتبارها عنصرًا أساسيًا في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبي الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطلمبات، خاصة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إنتاج وتوريد عدد منها لجهات بالدولة، من بينها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات، منها محافظة مطروح.

وزير الدولة للإنتاج الحربي الصرف الصحي الإنتاج الحربي الإسكان «حياة كريمة» مجلس الوزراء الريف المصري

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

النيابة تنظم ورشة

النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية لأعضائها في المسؤولية الجنائية الدولية

صورة موضوعية

إصابة 14 عامل في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا

المتهمين

القبض على لصين سرقا دراجة نارية بالجيزة

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

