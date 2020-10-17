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فن

بـ ملوخية بالتريند.. حمو بيكا ينتقل من الغناء للتمثيل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
يبدأ المخرج بلال العربي، مطلع الشهر المقبل تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "ملوخية بالتريند"، بطولة المطرب حمو بيكا وعلاء زينهم، العربي كركور، حسن عبد الفتاح، محمود حسان، شمس نبيل.

وقال العربي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه أوشك على الانتهاء من معاينة جميع أماكن التصوير استعدادا لبدء عملية التصوير مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح العربي أن قصة المسلسل تدور حول اثنين من الفلاحين هما صابر ومهند يقرران السفر إلى الإسكندرية للعمل، ولكنهما يجدان صعوبة في التأقلم مع أجواء المدينة، ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية .

وأشار العربي إلى أن المسلسل فكرة محمود حسان ، وسيناريو وحوار يوسف بسيوني ومصطفى عبداللاه.، ومن انتاج ML Music و VIP Bika .
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