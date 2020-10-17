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محافظات

وفد وزارتي البيئة والزراعة يتفقد مراكز قش الأرز بالقليوبية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:12 م
قش الارز
قش الارز
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إبراهيم الهوارى
تفقد وفد من وزارتى البيئة والزراعة نقاط تجميع قش الأرز بمحافظة القلوبية يرافقهم المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وذلك لمكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والقضاء على السحابة السوداء حيث يضم الوفد رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ورئيس قطاع الأفرع بوزارة البيئة.


وأكد زايد أن الوفد عقد اجتماعا بمديرية الزراعة ببنها تضمن استعراض النتائج التى توصلت إليها المحافظة في نقاط تجميع قش الأرز مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد نقاط تجميع قش الأرز بالمحافظة 7 مواقع حيث تم تجميع 1600 طن قش أرز حتى الأن بالموقع كلها ثم تم عمل زيارة ميدانية لمواقع تجميع قش الأرز بشلقان بالقناطر الخيرية وقها وتدوير المخلفات الزراعية.

وتابع مدير زراعة القليوبية قائلا : تم تشكيل لجان للمرور على مواقع تجميع قش الأرز ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية بحضور المهندسة منى عامر متابع الإدارة المركزية والإرشاد وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين مشددا على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه مشيرا إلى أن القش أصبح له فائدة كبيرة الآن حيث يدخل فى استخدامات كثيرة منها فى تخزين محصول البطاطس ويلجأ إليه الفلاحون لتغطية محصول البطاطس فى فترات التخزين كما يدخل أيضا فى صناعة الأعلاف للماشية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شؤون البيئة والتى تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.
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لجان للمرور على مواقع تجميع قش الأرز ومنع حرقه فى القليوبية

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