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رياضة

معلول والشناوي أساسيين| تشكيل الأهلي أمام الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، التشكيل الرسمي للمارد الأحمر استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالاتي: 

الشناوي 
هاني ايمن ياسر معلول
ديانج والسوليه اجاي 
اقفشه والشحات مروان

وشهدت المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

وتتحرك حافلة الفريق الأحمر بعد قليل من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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