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رياضة

بقيادة حسام حسن.. الاتحاد السكندري يقدم الجهاز الفني الجديد في مؤتمر صحفي الثلاثاء

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:43 م
محمد مصيلحي وحسام
محمد مصيلحي وحسام حسن
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حسام الحارتي
يعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء القادم لتقديم حسام حسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري والجهاز المعاون له .
وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا .
إبراهيم حسن مديرا للكرة .
طارق سليمان مدربا عام .
حسن مصطفي مدربا .
عماد المندوه مدربا للحراس.
د. محمد عنان طبيب الفريق .
 وليد بدر مديرا اداريا.
سمير محجوب وأحمد متولي إداريان.
 محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل.
 اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي .
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