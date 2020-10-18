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تعليم

اليوم.. فتح باب التقدم لامتحان الفصل الصيفى لطلاب التعليم المفتوح ببنات عين شمس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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حسام الفقي
أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تعن فتح باب التقدم لامتحان الفصل الصيفى -لطلاب التعليم المفتوح (نظام قديم ) المستوى الرابع- الفصل الدراسى الاول والثانى
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وأضافت كلية البنات عبر بيانها ويمكن للطلاب دفع المصروفات والتسجيل اعتبارا من الأحد 18/10 وحتى يوم الثلاثاء 20/10  ولن تقبل اى تسجيلات بعد هذا الموعد  وسوف تبدأ الإمتحانات  يوم 27 اكتوبر.

أصدر أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .

يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
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