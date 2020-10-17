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رياضة

30 دقيقة.. الأهلي يواصل الهجوم ويبحث عن الهدف الثاني والوداد يسعى للتعديل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر

انتهت أحداث 30 دقيقة بين الأهلي والوداد المغربي بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

انطلقت المباراة بحماسة شديدة من الفريقين، وحصل النادي الأهلي على خطأ بعد تدخل أحد لاعبي الوداد مع مروان محسن بقوة في منتصف ملعب المباراة.

ومن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي حصل علي معلول على ركلة حرة مباشرة، بسبب اعتراض لاعب الوداد واسقاط علولو أرضًا، وتصدى لها معلول ولكن مرت برأسية ياسر ابراهيم من فوق مرمى الوداد.

وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة للاعبي الوداد المغربي من الجبهة اليسرى، ولكن مرت بسلام دون أن تصل لمرمى محمد الشناوي.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة من عمر المباراة. 

سجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدققة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

ويحاول الوداد أن يحسن وضعه الهجومي، بحصوله على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى للنادي الاهلي في الدقيقة 7، ولكن تمر من فوق مرمى محمد الشناوي.

وفي أول كرة هجومية للوداد في الدقيقة 9 من عمر المباراة، عن طريق ركلة ركنية وصلت داخل منطقة جزاء الأهلي، ووصلت بين يدي الشناوي بسهولة، واحتسبها حكم المباراة تسلل على وداد الأمة.

وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء، وأحكم صفوفه، واستحوذ على الكرة بشكل جيد، واستمرت الكرة في منتصف الملعب دون هجوم على مرمى الوداد.

وأخطأ دفاع الأهلي،ومنح الحداد لاعب الوداد فرصة للوصول الى منطقة الجزاء، ولكن تدخل ديانج وأخرج الكرة الى ركنية.

واتخذ النادي الأهلي الشكل الدفاعي في المباراة، منذ الدقيقة 15 وبدأ الوداد أن يشن هجومه على الأهلي، ويباغت دفاع الأحمر.

وأشهر الزامبي جاني سيكازو البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، للمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد تسببه في خطأ لصالح الوداد.

ومن بعده في منتصف ملعب الوداد تلقى يحيى عطيط اللاه البطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

ووصل النادي الاهلي بالكرة عن لمرمى الوداد، عن طريق تمريرتين فقط من علىي معلول الى حسين الشحات الذي تسلم الكرة ومرر كرة عرضية ولكن أبعدها حارس المرمى.

وسدد مروان محسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ولكن مرت أعلى المرمى مهددة حارس الوداد.

ومرة أخرى هاجم الأهلي دفاع الوداد، ولكن هذه المرة عن طريق عرضية مميزة من علي معلول وصلت لمروان محسن ولكن تدخل دفاع الوداد وأبعدها.

وأهدر علي معلول كرة رائعة لأهلي من داخل منطقة الجزاء، كانت مكانها الشباك، ولكن سددها بطريقة غريبة في الدقيقة 27 خارج الملعب وبعيده عن المرمى نهائيًا.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالاتي: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي 
خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - ياسر ابراهيم - على معلول
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه - جونيرو اجاي 
الهجوم: مجدي اقفشه - حسين الشحات - مروان محسن

ودخل الوداد بالتشكيل التالي:

رضا التكناوتي، عبد اللطيف نصير، يحيى عطية الله، ابراهيم نجم الدين، يحيى جبران، ابراهيم  النقاش، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، بديع اوك، اسماعيل الحداد، غباغبو.

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