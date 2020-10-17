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رياضة

نبيل الحلفاوي يهاجم حكم لقاء الأهلي والوداد بسبب ركلة جزاء لصالح الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:22 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي ، على ضربة الجزاء المحتسبه لصالح فريق الوداد والتي قام بالتصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بتويتر قائلا "‏عدالة السماء يا مفضوحين". 

وحصل الوداد على ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي مع أحد لاعبي الوداد في الدقيقة 39، وأطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها ركلة جزاء.

واستدعى حكام ال VAR حكم الساحة جاني سيكازوي للتأكد من احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد.

وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة على الأهلي تسبب فيها محمد الشناوي حارس المرمى في الدقيقة 39.

وسدد لاعب الوداد ركلة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي ببراعة لترتد داخل منطقة الجزاء ويسددها لاعب آخر وتعود للشناوي بين يديه



وانتهي الشوط الاول للقاء بتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيء إحرزة محمد مجدي قفشة بالدقيقة 3 من زمن اللقاء. 
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