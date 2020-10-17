الإمارات تتصدر قائمة العالم في مؤشر سلامة الغذاء والماء

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة مؤشر سلامة الغذاء والماء والكهرباء المقدمة لمواطنيها وذلك وفقًا لاستطلاع للمخاطر العالمية أجراه معهد غالوب الأمريكي للبحوث الإحصائية.









وشارك في الاستطلاع أكثر من 150 ألف شخص من 142 دولة وأجابوا عما إذا كانت حكوماتهم تقدم اللازم من أجل ضمان سلامة الغذاء والماء والطاقة.





ويعد المؤشر الذي تم تجميعه بالاشتراك مع loyd Register Foundation تصنيفًا مركبًا لمدى جودة توفير الحكومات في جميع أنحاء العالم للضروريات الثلاث.









وتصدرت الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة القائمة برصيد 93 نقطة، ومن ثم البحرين برصيد 90 نقطة، والفلبين بـ87 نقطة والكويت بـ87 نقطة وإندونيسيا بـ87 نقطة.









وأكملت كل من سويسرا ورواندا وهولندا والسويد ضمن المراكز العشرة الأولى.









وبحسب غالوب، تصدرت سنغافورة بشكل متكرر قوائم العديد من مؤشرات استطلاع غالوب العالمية التي ترصد قوة مؤسسات الدول، على سبيل المثال تصدرت مؤشر غالوب للقانون والنظام للسنوات الخمس المنصرمة على التوالي.









وفي أسفل القائمة جاء اليمن برصيد 25 نقطة، وقبله أفغانستان برصيد 29 نقطة، ولبنان (29 نقطة)، والعراق (32 نقطة)، ورومانيا (33 نقطة)، وأوكرانيا (34 نقطة)، والغابون (36 نقطة)، وكرواتيا (37 نقطة).









ورأى الأمريكيون أن أداء الولايات المتحدة في هذه المجالات كان متوسطًا، حيث قال 64% منهم إن الحكومة تقوم بعمل جيد لضمان سلامة الغذاء، و63% قالوا الشيء ذاته بالنسبة للمياه، وقال 81% إنهم يشعرون أن خطوط الكهرباء في مجتمعاتهم آمنة.









وقال معهد غالوب إن تصنيفات الشعوب لمدى جودة الأداء الحكومي في الأمور المتعلقة بالسلامة تتحدد، بدرجة ما، بالسياق الاقتصادي والسياسي والثقافي للمجتمع.









وأشار إلى أن المسح أظهر أن الشعوب مهتمة بسلامة إمدادات المياه أكثر من الغذاء والطاقة، وأن الشعوب التي تشعر بـ«ثقة مجتمعية» تجاه حكوماتها سجلت درجات أعلى.







