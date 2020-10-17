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رياضة

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز على الوداد.. ويتمنى التوفيق للزمالك وبيراميدز

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي النادي الأهلي ومجلس الإدارة على الفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه على منافسه فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل لا شئ في مباراة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبي نادي الزمالك في مباراته المرتقبة غدا أمام فريق الرجاء المغربي في بطولة أفريقيا، والتوفيق لنادي بيراميدز في مباراته  أمام فريق حوريا كوناكري الغيني في منافسات كأس الكونفدرالية.

وتمني الوزير أن تحصد الأندية المصرية لقب البطولتين، معربا عن ثقته في لاعبي الأندية المصرية الثلاثة المتنافسة في البطولتين وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.
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