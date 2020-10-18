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حوادث

ندب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق نشب في فناء مدرسة بحدائق القبة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق بندب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة موقع حريق نشب داخل فناء مدرسة بدائق القبة وأخذ عينات منه لبيان أسباب اندلاعه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على أسبابها الحقيقية واعداد تقرير بذلك.

وكان قد تمكّن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مجموعة من الأشجار والنخيل داخل فناء مدرسة بحدائق القبة.

جاء ذلك بعد أن تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل فناء مدرسة بشارع مصر والسودان فى حدائق القبة.

على الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران قبل ان تمتد لمبانى المدرسة، ودون إصابات، تم تحرير محضر، وجار إخطار النيابة للتحقيق.
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