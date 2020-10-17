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رياضة

فرحة هستيرية بين جماهير الأهلي بعد الفوز على الوداد 2-0

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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مصطفي كرم - أحمد بيسو - كيرلس صلاح
شهدت المقاهي المكتظه بالجماهير الأهلاوية، في جميع أنحاء الجمهوريه فرحه هستيريه بفوز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي في دوري ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز النادي الاهلي على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لاشيء. 

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق اقتناص الكرة من منتصف الملعب والتوغل بمشوار مميز، وتسجيل الهدف في الدققة الرابعة من عمر المباراة وتقدم الأهلي.

وشن الوداد هجومًا ناريًا على النادي الاهلي، وتمركز داخل منطقة جزاء محمد الشناوي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، ولكن دون تحقيق أهداف في مرمى المارد الأحمر.

وعاود الأهلي تسجيل الهدف الثاني من توقيع التونسي على معلول من ركلة جزاء، في شباك الوداد بعد كرة احتسبها الحكم من أرطامت في يد مدافع الفريق المغربي.
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