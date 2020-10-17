مدرب الأهلي: حققنا فوزا مهما على منافس قوي في ملعبه

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا أمام منافس قوي وعلى ملعبه.





وقال قمصان إن الأهلي استعد للمباراة بالصورة المناسبة، وسافر إلى المغرب بطائرة خاصة في توقيت مناسب، وهي خطوة تحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي كان وجوده على رأس البعثة حافزًا كبيرًا للجميع.





وأضاف أن الفريق استعد بشكل جيد، بعد أن قام بدراسة المنافس بشكل دقيق، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الخروج بهذه النتيجة.





وأوضح أن النتيجة التي حققها الفريق طيبة، ولكن ما زال هناك شوط ثانٍ في القاهرة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب والحفاظ على شخصية الأهلي وطموحه في المنافسة على اللقب.





وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل متواصل على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، مؤكدًا أن شخصية الأهلي ظهرت في المباراة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق، وأن يتوج بلقب البطولة من أجل إسعاد الجماهير.





ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.



