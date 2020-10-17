AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الأهلي: حققنا فوزا مهما على منافس قوي في ملعبه

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا أمام منافس قوي وعلى ملعبه.

وقال قمصان إن الأهلي استعد للمباراة بالصورة المناسبة، وسافر إلى المغرب بطائرة خاصة في توقيت مناسب، وهي خطوة تحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي كان وجوده على رأس البعثة حافزًا كبيرًا للجميع.

وأضاف أن الفريق استعد بشكل جيد، بعد أن قام بدراسة المنافس بشكل دقيق، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل الخروج بهذه النتيجة.

وأوضح أن النتيجة التي حققها الفريق طيبة، ولكن ما زال هناك شوط ثانٍ في القاهرة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز خلال لقاء الإياب والحفاظ على شخصية الأهلي وطموحه في المنافسة على اللقب.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل متواصل على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، مؤكدًا أن شخصية الأهلي ظهرت في المباراة، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق، وأن يتوج بلقب البطولة من أجل إسعاد الجماهير.

ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة بيراميدز

الأهلي والوداد المغربي.. جلسات تحفيزية لحراس المارد الأحمر

جلسات منفردة لموسيماني مع لاعبي الأهلي لتحفزيهم استعدادا للوداد المغربي

قمصان: موسيماني مذاكر الوداد كويس ولا توجد إصابات بالأهلي غير كهربا

جلسة بين موسيماني ومعاونيه استعدادا لمباراة الوداد

نقل مباراة العودة بين الأهلي والوداد إلى استاد القاهرة بدلا من برج العرب

ترشيحاتنا

الحرام مش بيدوم.. محمد ناجي جدو يعلق على ضربة جزاء الوداد أمام الأهلي

الباز ينتقد محافظ الدقهلية بعد إجباره مديرة مدرسة على تنظيف شباك.. فيديو

سيارة تسير بطريقة مرعبة في السعودية وصدمة بعد توقفها.. فيديو

خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

مؤمن زكريا حاضر في المباراة.. لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف الثاني في شباك الوداد

أسهل من الرجاء.. أحمد بلال: أتمنى الأهلي يواجه الزمالك في نهائي إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها