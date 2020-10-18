عضو مجلس إدارة الأهلي: حققنا فوزا مستحقا وحسمنا الشوط الأول.. فيديو

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الفريق الأحمر حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت.





وأضاف طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة على قناة صدى البلد:« مبروك لجميع جماهير الأهلي، حققنا فوزا مستحقا، حسمنا الشوط الأول، ولايزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة".





وتابع: "البعثة كانت منضبطة، والكل كان في قمة الالتزام، والله كان كريمًا معنا، اللاعبون كانوا رجالا وعلى قدر وحجم اسم الأهلي، وسنخرج من الاستاد على المطار مباشرة، والطائرة ستتحرك بالبعثة الساعة 3 فجرًا".





وتقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية، القاهرة، يوم 23 أكتوبر الجاري، ويحتاج الأهلي فيها للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بهدف نظيف.



