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الارصاد تعلن عن موعد وأماكن سقوط الأمطار هذا الأسبوع.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف علي مركز التنبؤ بوزارة الري والموارد المائية، إنه بداية من الأسبوع الحالي سيكون بداية سقوط الأمطار. 

وأضافت إيمان سيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار بداية من يوم ٢٠ و ٢١ أكتوبر وستكون أمطارا خفيفة.


وتابعت رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بوزارة الري والموارد المائية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار علي الساحل الشمالي وبعض من مناطق الدلتا، وتتراوح الأمطار ١٠ ملي متر في اليوم وهذا شئ معتاد.


وأوضحت إيمان سيد، أنه تم توجيه إنذار حتي يتم الاستعداد من جميع الأجهزة المعنية في الدولة تجنبا لوقوع أي أحداث أو كواراث.


وأشارت إلى أن التنبيهات بسقوط الأمطار تصدر بشكل يومي منذ بداية شهر أكتوبر، الذي يشهد زيادة فرص سقوط الأمطار. 
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