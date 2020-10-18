عقبال الزمالك.. ريم البارودي تهنئ الأهلي بفوزه على الوداد

هنأت خلاله النادى الأهلى بعد فوزه اليوم أمام الوداد المغربى بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا. نشرت الفنانة ريم مصطفى منشورا جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"،





وكتبت ريم البارودي:" الف مبروك لنادى الأهلى وعقبال نادى الزمالك".

وجاءت تعليقات الجماهير:

الف مبروك لكل مصر و عقبال الزمالك بكره

مبروك النادى الاهلى و جمهوره العظيم

الله اكبر على رجاله الاهلى و موسيمانى









ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.





كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة



و قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الفريق الأحمر حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت.





وأضاف طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة على قناة صدى البلد:« مبروك لجميع جماهير الأهلي، حققنا فوزا مستحقا، حسمنا الشوط الأول، ولايزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة".





