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رياضة

شاهد.. بعثة الأهلي تغادر مطار محمد الخامس في طريق العودة للقاهرة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:48 ص
لاعبي الأهلي أثناء
لاعبي الأهلي أثناء التوجه للقاهرة
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عبد الحكيم أبو علم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار محمد الخامس منذ قليل في طريقها الي القاهرة، عقب انتهاء مواجهة الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وقال سمير عدلي المدير الإداري للفريق إن الرحلة سوف تستغرق الي القاهرة قرابة خمس ساعات ونصف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم ، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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