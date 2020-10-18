AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إعدام 8 مواطنين بالشارع.. رئيس الوزراء العراقي في محافظة صلاح الدين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:18 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
Advertisements
قسم الخارجي
وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى محافظة صلاح الدين، برفقة وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، وذلك عقب الأحداث الأمنية التي وقعت أمس بالمحافظة. 

وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أمس السبت، بأن أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي أصيبوا في اشتباكات مع عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الرفيعات في محافظة صلاح الدين العراقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إن "أربعة أفراد من الحشد الشعبي أصيبوا أثناء صد هجوم داعشي على منطقة الرفيعات في صلاح الدين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، أمس السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميًا بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.

كانت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، عثرت على ثمانية جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.   

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري، إن "مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل اثنا عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلحون يرتكبون مذبحة في حق مدنيين بالعراق

8 جثث.. قرار عاجل من رئيس البرلمان العراقي حول مذبحة تكريت

قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي للتحقيق في مجزرة تكريت

بعد إعدام 8 مواطنين.. اشتباكات بين عناصر الحشد الشعبي وتنظيم داعش في العراق

قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي بعد جريمة الفرحاتية

أمريكا تدين الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يترافع أمام القضاء الإداري في دعوى عزله من رئاسة الزمالك.. اليوم

مدرب برشلونة يفتح النار على التحكيم الإسباني: لعبنا مباراة خيتافي بدون ڤار

خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

عقبال الزمالك.. ريم البارودي تهنئ الأهلي بفوزه على الوداد

أخبار الفن.. رسالة من حسن شاكوش للمستهزئين به.. مطالبة تامر عاشور بأغنية للأهلي.. وحمادة هلال يكشف سر السعادة الزوجية

هزيمة مذلة ولعنة الفراعنة .. أبرز ما قالته الصحف المغربية عن فوز الأهلي على الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت القلوب.. عراقية تنتقم من طليقها بإلقاء طفليها في نهر دجلة.. فيديو

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء