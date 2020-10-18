الصحف الإماراتية.. مصر ترفض سياسة التوسع وخلق التوتر في شرق المتوسط.. السعودية تفتح أبواب المسجد الحرام أمام المصلين.. وهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

الصحف الإماراتية:

*مصر ترفض سياسة التوسع التركية بالمتوسط

*لأول مرة منذ أشهر.. توافد المصلين على المسجد الحرام

*هدنة بين أرمينيا وأذربيجان









سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن مسيرة التميز الحكومي في الإمارات التي يقودها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ أكثر من 25 عامًا، حققت نجاحات غير مسبوقة في كافة مجالات العمل الحكومي، وأصبحت نموذجًا ملهمًا لحكومات العالم الحريصة على تطوير تجارب متميزة تنعكس إيجابًا على المجتمعات.





ومن مصر، أعربت مصر عن رفضها سياسة التوسع، وخلق التوتر في منطقة شرق المتوسط، وفيما شددت القاهرة على ضرورة التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، أكدت أهمية حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار.





فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98157 حالة.





وفي ليبيا، أكد الجيش الوطني الليبي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، مشددًا في الوقت نفسه على أنه «مستعد للرد على أي استفزاز»، لافتًا إلى أن لديه معلومات بأن ميليشيات إرهابية تخطط لعمل عدواني.





ومن السعودية، ذكر التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر.





وفيما يخص اليمن، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف القتال فورًا في محافظة الحديدة غرب اليمن وأدان تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، وانتقد عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وصيانة خزان النفط العائم صافر، وحذر من مجاعة في البلاد وأكد أن الحل السياسي وحده الكفيل بإنهاء الصراع.





ومن البحرين، توقع إسرائيل والبحرين اليوم الأحد اتفاقا مرحليا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، يتضمن فتح سفارتين.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن من أولويات الحكومة، الإصلاحات للخروج من الأوضاع الصعبة ومكافحة الفساد، في وقت لا يزال الملف الحكومي أسير الجمود؛ حيث لم تحصل أي تطورات إيجابية تعدل من مواقف الأطراف والكتل النيابية قبيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل، غير أن سعد الحريري لا يزال المرشح الوحيد لتكليفه بتشكيل الحكومة وهو ليس في وارد التراجع عن هذه المهمة، فيما شهدت البلاد وقفات احتجاجية متنقلة، واعتصامات ومسيرات في الذكرى السنوية لثورة 17 أكتوبر الماضي التي تصادف اليوم.





ودوليا، أعلنت أرمينيا وأذربيجان عن «هدنة إنسانية» إثر ضغوط روسية، وذلك بعدما احتدمت معارك ناجورنو كاراباخ، مع إنهاء الحرب أسبوعها الثالث، مخلّفة مئات الضحايا ودمارًا واسعًا. وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان: «اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارًا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي». وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تطبيقًا للبيان المشترك الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر. كما أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانًا مماثلًا أكدت فيه التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارًا من التوقيت ذاته.





ومن الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساخرًا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.



