لميس سلامة: التعليم تطلق قناة مدرستنا للقضاء على الدروس الخصوصية

قالت الاعلامية لميس سلامة،إن العام الدراسي الجديد بدأ أمس بالرغم ما يواجهه العالم من اجتياح فيروس كورونا، لافتة إلى أن كل المدارس بإشراف من وزارة التربية والتعليم تتخذ كل إجراءاتها من تدابير احترازية ووقائية للحفاظ على صحة الطلاب.





وأضافت الاعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"،أن الدروس الخصوصية تمثل عبئا على أولياء الامور مما يسبب "هم" مع بدء موسم الدراسة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتيح فرصة كبيرة هذا العام للقضاء على تلك الظاهرة المكلفة وهي عمل قنوات تعليمية سواء على التلفزيون او على المنصات التعليمية على الإنترنت.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن، أن الدروس الخصوصية لها ميزانية خاصة داخل كل بيت مصري في موسم الدراسة، وتمثل عبئا كبيرا جدا.





ولفتت داليا أيمن، إلى أن وزارة التربية والتعليم اعلنت انطلاق قناة خاصة بكل الدروس على مختلف المراحل واسمها "مدرستنا"، وسيتم اطلاقها على قمر النايل سات و تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5.





وقال وزير التربية والتعليم، إن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع، الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.



