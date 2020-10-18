داليا أيمن: قناة مدرستنا الحل الأمثل للتخلص من الدروس الخصوصية

كشفت الإعلامية داليا أيمن، بشرى سارة، وهى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت انطلاق قناة خاصة ببث الدروس في مختلف المراحل واسمها "مدرستنا"، وسيتم إطلاقها على قمر النايل سات وتردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 6/5.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدروس الخصوصية لها ميزانية خاصة داخل كل بيت مصري في موسم الدراسة، وتمثل عبئا كبيرا جدا على الآباء، معقبة: "ديه مشكلة كبيرة، الناس بتشيل هم الدراسة بسبب الدروس".





وأوضحت أن الدروس الخصوصية تمثل عبئا على أولياء الأمور، مما يسبب "هما" بدخول هذا الموسم على الأهالي، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتيح فرصة كبيرة هذا العام للقضاء على تلك الظاهرة المكلفة وهي عمل قنوات تعليمية سواء على التليفزيون أو على المنصات التعليمية على الإنترنت.





وقال وزير التربية والتعليم، إن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة وبطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع، الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.