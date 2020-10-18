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تعليم

بروح أب.. وكيل مدرسة يعقم الفصول ليلا حرصًا على سلامة التلاميذ بسوهاج

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:06 ص
التعقيم بسوهاج
التعقيم بسوهاج
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أنغام الجنايني

في ظل الحرص على أرواح اطفالنا الصغار، وبروح أب لديه أطفال ويرتجف قلبه خشية من إصابة أحدهم بأي عدوى أو مكروه، خلع نصر الدين سليمان، وكيل مدرسة شطورة الإعدادية بنبين بمحافظة سوهاج، ثوب منصبه، ورش وطهّر فصول مدرسة اللغات التجريبية المُلحقة بالمدرسة برفقة أحد عمالها ليلًا.


جاء ذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق بهذه المدرسة اليوم الأحد.


ولاقت صور وكيل المدرسة وهو يُنظف ويُطهر المدرسة تفاعلًا كبيرًا على مقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشرتها العديد من الصفحات الخاصة بمحافظة سوهاج.


كما لاقى شكرًا وتقديرًا كبيرًا من أولياء الأمور بعد علمهم بشرائه هذه المطهرات على نفقته الخاصة.


وأكد "سليمان" أن الحفاظ على سلامة التلاميذ بالمدرسة هو هدفهم الأول ويجب أن يتعاون الجميع من أجل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد.


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وأضاف أنهم وفروا جهاز كاشف للحرارة ليتم استخدامه للكشف عن درجات حرارة التلاميذ في الفترة الصباحية لحظة دخولهم من باب المدرسة الرئيسي، وتم توفير كمامات للأطفال الذين يحضرون دون كمامات وتم توفير مطهر ومعقم يدوي لهم لتعقيمهم قبل الدخول.


وناشد وكيل المدرسة أولياء الأمور ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفير ماسك شيلد للتلاميذ وكوب خاص بكل تلميذ والتنبيه عليهم بالمنزل بعدم تداول الأدوات أو الأطعمة بينهم وبين بعضهم البعض؛ حرصًا على سلامتهم الصحية.

بروح أب.. وكيل مدرسة يعقم الفصول ليلا حرصًا على سلامة التلاميذ بسوهاج
بروح أب.. وكيل مدرسة يعقم الفصول ليلا حرصًا على سلامة التلاميذ بسوهاج
بروح أب.. وكيل مدرسة يعقم الفصول ليلا حرصًا على سلامة التلاميذ بسوهاج
بروح أب.. وكيل مدرسة يعقم الفصول ليلا حرصًا على سلامة التلاميذ بسوهاج
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