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أخبار العالم

في أول رحلة تجارية مباشرة .. وفد أمريكي إسرائيلي يغادر تل أبيب متوجها إلى البحرين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
البحرين وإسرائيل
البحرين وإسرائيل
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وفدا إسرائيليا أمريكيا يستعد لمغادرة مطار "بن جوريون" متوجها إلى البحرين في أول زيارة رسمية بين البلدين.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنهم سيتوجهون الآن في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.

وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت أول أمس الجمعة، إن منوتشين سيرأس وفدا أمريكيا يزور إسرائيل والبحرين والإمارات في الفترة بين 17 و20 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.
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