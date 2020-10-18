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أخبار العالم

100 ألف حالة في أسبوع.. روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
روسيا تسجل أكثر من
روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، عن قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت الصحة الروسية اليوم، الأحد، أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن تسجيل 185 وفاة جديدة، و15099 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24187، والإصابات إلى مليون و399344 حالة.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، إن 5377 مصابًا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و70576 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا لأول مرة أكثر من 1.5 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال أسبوع. كما تم تسجيل 100616 إصابة جديدة في البلاد، خلال الأسبوع الأخير.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وقد بدأت العمل على إعداد القوائم للفئات التي ستكون لها الأولوية في التطعيم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في تصريح أمس الجمعة، إن المنتجين والمصنعين للقاح الروسي يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل.
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