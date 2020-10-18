100 ألف حالة في أسبوع.. روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، عن قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت الصحة الروسية اليوم، الأحد، أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.





وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن تسجيل 185 وفاة جديدة، و15099 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24187، والإصابات إلى مليون و399344 حالة.





وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، إن 5377 مصابًا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و70576 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.





وسجلت روسيا لأول مرة أكثر من 1.5 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال أسبوع. كما تم تسجيل 100616 إصابة جديدة في البلاد، خلال الأسبوع الأخير.





هذا ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وقد بدأت العمل على إعداد القوائم للفئات التي ستكون لها الأولوية في التطعيم.



