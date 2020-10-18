AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر.. شاهد أولى جلسات مجلس الشيوخ تحت القبة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:10 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
فرح علاء الخولي
حرصًا من موقع صدى البلد، نقدم لكم بثًا مباشرا لـ نقل أول جلسات مجلس الشيوخ في البرلمان.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته اليوم، على الهواء مباشرة، والتي سيؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة "واى فاي" للدخول على الإنترنت للمتابعة الإعلامية.

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتزام المصورين البرلمانيين بالملابس الفورمال داخل القاعة.

ويفتتح مجلس الشيوخ المصري أولى جلساته اليوم الأحد 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ يتزين لاستقبال النواب فى جلسةتاريخية.. شاهد

ممثلة لجميع الأطياف.. سامح عاشور: تعيينات 100 عضو بالشيوخ مرضية

غدا أولى جلسات مجلس الشيوخ بـ "البث المباشر"

أعضاء الشيوخ يشيدون باختيارات الرئيس للمعينين .. ويؤكدون: الاختيار تم وفق معايير محددة ويمثل أطياف المجتمع

توافد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تمهيدا لحضور الجلسة الافتتاحية .. صور

عماد الدين حسين: أشكر الرئيس السيسي على تعييني في مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

بالحجاب.. بسمة وهبة في أول ظهور بعد إجرائها العملية

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

في ذكرى ميلاد أحمد عبد الوارث .. سر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

بسبب هذا الصورة.. رانيا يوسف تتعرض لوصلة غزل من متابعيها | شاهد

أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر 2020 .. تعرف عليها بالصور

حادث إطلاق نار في أريزونا الأمريكية.. و7 ضحايا بينهم أطفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الصين تطرح السيارة هافال تشوليان 2021 الكروس أوفر.. صور