بث مباشر.. شاهد أولى جلسات مجلس الشيوخ تحت القبة

حرصًا من موقع صدى البلد، نقدم لكم بثًا مباشرا لـ نقل أول جلسات مجلس الشيوخ في البرلمان.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته اليوم، على الهواء مباشرة، والتي سيؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية.





وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة "واى فاي" للدخول على الإنترنت للمتابعة الإعلامية.





وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتزام المصورين البرلمانيين بالملابس الفورمال داخل القاعة.





ويفتتح مجلس الشيوخ المصري أولى جلساته اليوم الأحد 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬.





ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.