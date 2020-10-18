بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة بأوسيم

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، وذلك استكمالا للافتتاحات التي تشهدها محافظة الجيزة لعدد من المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد للنهوض بالمنظومة التعليمية.





وأشار محافظ الجيزة إلى أن المدارس التي تم افتتاحها ستساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول ورفع درجة الاستيعاب لدى الطلاب، حيث تضم مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي ٢٢ فصلا دراسيا أنشئ حديثا وتم تجهيز بالأثاثات اللازمةـ كما تم إحلال وتجديد مدرسة الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي إحلالا كليا بإجمالي ١٤ فصلا دراسيًا وتم تدعيمها بالتجهيزات اللازمة وتبلغ التكلفة الاجمالية للمدرستين حوالي ١٩ مليون جنيه.





وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الانشطة موجها بضرورة التوعية الدائمة للطلاب بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم.





كما حرص المحافظ علي أستطلاع أراء الطلاب داخل حجرة المعمل في المواد الدراسية المطورة ومنظومة التابلت والقنوات التعليمية مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بمستوي التعليم من مرحلة النشء حتى التعليم الجامعي.





ووجه المحافظ باستخدام المكاتب والحجرات الإدارية الغير مستغله داخل المدارس وتجهيزها وتحويلها فصول دراسية مشددا علي ضرورة ان يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل الفصل الواحد هو ٢٠ طالبا إلى جانب تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أو إشغالات أو مخلفات بمحيط المدارس.





كما أكد المحافظ تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطوارئ اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الأيدي لمواجهة فيروس كورونا .





ونوه المحافظ بأن المحافظة تسع ىجاهدة لتوفير قطع أراضي فضاء للتوسع في إنشاء مدارس إضافية جديدة في المرحله المقبلة موجها بالعمل على تطوير كل المدارس التي بحاجة إلى ذلك.





رافق المحافظ خلال جولته السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر سعد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة داليدا نبيل مدير عام التامين الصحى فرع الجيزة وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.



