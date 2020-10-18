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برلمان

نائبة: زيادة نسبة مقاعد المرأة في مجلس الشيوخ يعتبر تمثيلاً إيجابياً لجموع السيدات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:17 م
النائبة دينا عبد
النائبة دينا عبد العزيز
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القسم السياسى
هنأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، السيدات المعينات بزيادة نسبة مشاركتها فى مجلس الشيوخ الذى تضاعف من  10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية  أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في المجلس.

وأضافت عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة نسبة مقاعد المرأة يعتبر تمثيلا إيجابيا لجموع السيدات ويعبر عن رأيهم، لافتة إلى انها صورة لتمثيل المرأة فى مؤسسات الدولة.

ووجهت البرلمانية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة تمثيل المرأة من 10 إلى 20 مقعدا، قائلة " هذه ثقة فى قدرات و إمكانيات المرأة المصرية  التى تمثل المجتمع".

ويذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه قدموا  الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من  ١٠ إلى ٢٠ مقعدا وذلك ضمن ١٠٠ شخصية  أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في المجلس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وامتنانها لهذا القرار الهام الذى يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية يضاف إلى سجل مكتسباتها الحافل فى عهدها الذهبى بقيادة الرئيس السيسي  ، حيث يعتبر استكمالًا لنهج الإرادة السياسية في إنصاف المرأة المصرية ، وتأكيدًا على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية ، على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس  على دعم المرأة وتمكينها سياسيًا ، وثقته بقدراتها.
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