الدولة تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.. محافظ القاهرة يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على الأوضاع بالمدارس

هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، الطلاب ببدء العام الدراسى الجديد ، مؤكدًا أنه يتم اتباع جميع الإجراءات الوقائية لتجنب فيروس كورونا.





وأضاف خالد عبد العال، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2، أنه يطمئن جميع الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة تتخذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة من خلال التعاون بين اجهزة التربية والتعليم والصحة ومحافظة القاهرة .





وأشار محافظ القاهرة ، إلى أن الدولة وضعت خطة كاملة حتى تمر العملية التعليمية بهدوء، متمنيا الالتزام بارتداء الكمامات داخل المدارس.





وأضاف محافظ القاهرة، أ ننا نطمئن الأهالى أن العملية التعليمية ستمر بالكامل مع اتباع الإجراءات الصحية والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتكون الكثافة الطلابية داخل الفصول تصل لحد اقصى 17 طالبا.



