جهود ذاتية من جامعة القاهرة.. 304 ملايين جنيه تكلفة تجهيزات طوارئ قصر العيني الجديدة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تكاليف طؤارى مستشفى القصر العينى وصلت إلى ٣٠٤ ملايين ونصف جنيه، وذلك بتمويل ذاتى من الحاملة دون تحميل الدولة او تكاليف من ميزانية الدولة.





كان الخشت تحدث عن مستشفى طوارئ القصر العيني الجديدة في اجتماع مجلس الجامعة، بالاشتراك مع مجالس شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة قبل بدء العام الدراسي الجديد لدعم الجوانب الأكاديمية والصحية بالجامعة.