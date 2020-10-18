AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جهود ذاتية من جامعة القاهرة.. 304 ملايين جنيه تكلفة تجهيزات طوارئ قصر العيني الجديدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:55 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تكاليف طؤارى مستشفى القصر العينى وصلت إلى ٣٠٤ ملايين ونصف جنيه، وذلك بتمويل ذاتى من الحاملة دون تحميل الدولة او تكاليف من ميزانية الدولة.

كان الخشت تحدث عن مستشفى طوارئ القصر العيني الجديدة في اجتماع مجلس الجامعة، بالاشتراك مع مجالس شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة قبل بدء العام الدراسي الجديد لدعم الجوانب الأكاديمية والصحية بالجامعة.

وتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس ‎جامعة القاهرة، اليوم، طوارئ مستشفى قصر العيني الجديد، لمتابعة التجهيزات الأخيرة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل مستشفى القصر العينى.

يأتي ذلك لمتابعة التجهيزات قبل الافتتاحات الجديدة بـ "قصر العيني".

اقرأ أيضا :
وشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول السبت 17 أكتوبر، وتستمر أربعة عشر أسبوعًا تنتهي الخميس 21 يناير 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاقية جديدة بين جامعة القاهرة و"الاتصالات" لتطبيق التعليم الإلكتروني

أبرزها شاشات تفاعلية بالكليات.. جامعة القاهرة تعلن عن خدمات جديدة مع بدء الدراسة

جامعة القاهرة في أسبوع.. اعتماد استراتيجية العام الدراسي الجديد.. إطلاق منصة إلكترونية.. ودعم الطلاب غير القادرين بالتكافل الاجتماعي

رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تطبيق نظام جديد في الامتحانات هذا العام

عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطني بحرم جامعة القاهرة

استعدادا لـ الافتتاحات الجديدة.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد طوارئ قصر العيني الجديدة

ترشيحاتنا

حضن قفشة ونهاية حلم المغرب .. صحف جنوب إفريقيا تتغنى بـ موسيماني بعد فوز الأهلي على الوداد

شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

مشادة بين مرتضى منصور ومحامى الأولمبية تؤجل قضية عزل رئيس الزمالك

مباراة للتسلية.. أول تعليق من الكاف على هزيمة الوداد أمام الأهلي

ترشيح السعودية لمنصب دولى مهم

«معظمهم مؤثرين» .. إعلامي مغربي: الرجاء سيواجه الزمالك بدون 8 لاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. علماء يطورون طريقة جديدة لمنع تكاثر فيروس كورونا

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور

بالأسود المطرز .. مي سليم تبرز جمال أنوثتها بجلسة تصوير جديدة