على طريقته الخاصة.. الشرنوبي يغني للهضبة من كواليس "لؤلؤ" برفقة مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر فيديو جديد عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر في الفيديو الفنان محمد الشرنوبي وهو يغني مقطع من اغنية الهضبة عمرو دياب "بعد الليالي"، وذلك اثناء كواليس تصوير مسلسلهم الجديد "لؤلؤ".









وبدأت مى عمر تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، ومنهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.





كان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.





من ناحية اخري كشف برنامج et بالعربي عن نتيجة تحليل الفنانة مى عمر بعد إصابة زوجها المخرج محمد سامي بفيروس كورونا، قائلا: إنها جاءت سلبية.





كان قد أعلن عن إصابة الفنان محمد سامي بـ فيروس كورونا، بعد إجراء مجموعة من التحاليل إثر شعوره بالإرهاق والتعب، والتي جاءت النتيجة إيجابية.





وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.